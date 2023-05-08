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Сегодня, 08:17

Пол Морис — о Райнхарте: «Счастлив, когда такие игроки получают вознаграждение»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал игру Сэма Райнхарта в игре с «Торонто» (3:2 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Счастлив за него. Сэм — высококлассный игрок, который с радостью принимает роль игрока третьего звена. У него нет эго — с ним рядом развились два молодых игрока. Он в этом сезоне ни разу не говорил об игровом времени. Здорово, когда такие игроки получают вознаграждение», — сказал Морис после игры.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.

Сэм Райнхарт
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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