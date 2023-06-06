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Сегодня, 08:28

Морис объяснил замену Бобровского во втором матче финала «Вегас» — «Флорида»

Руслан Минаев
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал замену вратаря «Пэнтерз» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии с «Вегасом» в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер был заменен при счете 0:4, отразил 9 из 13 бросков. Вместо него вышел 30-летний американец Алекс Лайон.

«Флорида» проиграла встречу со счетом 2:7.

«Мы можем играть немного лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — приводит пресс-служба «Пэнтерз» слова Мориса.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский пропускает четвертую шайбу в&nbsp;матче против &laquo;Вегаса&raquo;. Бобровский — не волшебник. «Вегас» уничтожает «Флориду» в финале

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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