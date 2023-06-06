Морис объяснил замену Бобровского во втором матче финала «Вегас» — «Флорида»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал замену вратаря «Пэнтерз» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии с «Вегасом» в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер был заменен при счете 0:4, отразил 9 из 13 бросков. Вместо него вышел 30-летний американец Алекс Лайон.

«Флорида» проиграла встречу со счетом 2:7.

«Мы можем играть немного лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — приводит пресс-служба «Пэнтерз» слова Мориса.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.