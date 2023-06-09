Морис о победном голе Верхаге: «Всю карьеру он выбрасывает шайбу быстрее, чем кто-либо реагирует»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победный гол Картера Верхаге в овертайме третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ).

«Всю его карьеру, он выбрасывает шайбу быстрее, чем кто-либо может среагировать на это. Поэтому, когда игра доходит до овертайма никто не требует от него лучшей игры. Просто бросай чертову шайбу», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.