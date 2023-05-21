Пол Морис: «Флорида» и «Каролина» показали равную игру"

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу над «Каролиной» в овертайме второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.

«Игра была равной, поэтому ни у одной команды не было возможности для каких-либо хитростей. Каждая из команд играет дисциплинированно. Обе себя чувствуют комфортно в такой игре. Настолько она равная. Мы проводим такие матчи уже второй месяц», — сказал Морис после игры.

«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.