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Сегодня, 09:55

Пол Морис: «Флорида» и «Каролина» показали равную игру"

Руслан Минаев
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу над «Каролиной» в овертайме второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.

«Игра была равной, поэтому ни у одной команды не было возможности для каких-либо хитростей. Каждая из команд играет дисциплинированно. Обе себя чувствуют комфортно в такой игре. Настолько она равная. Мы проводим такие матчи уже второй месяц», — сказал Морис после игры.

«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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