Сегодня, 09:27
Главный тренер «Флориды» Пол Морис ответил на вопрос, кто станет основным вратарем «Пэнтерз» в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Нам предстоит попотеть над этим в течение следующих двух дней», — сказал Морис после второго матче финала.
Ранее специалист прокомментировал замену вратаря «Пэнтерз» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии с «Вегасом». Вместо него вышел 30-летний американец Алекс Лайон.
Российский голкипер был заменен при счете 0:4, отразил 9 из 13 бросков. «Флорида» проиграла встречу со счетом 2:7.