Морис уклончиво ответил на вопрос, кто займет место в воротах в третьей игре финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис ответил на вопрос, кто станет основным вратарем «Пэнтерз» в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Нам предстоит попотеть над этим в течение следующих двух дней», — сказал Морис после второго матче финала.

Ранее специалист прокомментировал замену вратаря «Пэнтерз» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии с «Вегасом». Вместо него вышел 30-летний американец Алекс Лайон.

Российский голкипер был заменен при счете 0:4, отразил 9 из 13 бросков. «Флорида» проиграла встречу со счетом 2:7.