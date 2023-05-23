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Сегодня, 07:16

Тренер «Флориды» о травме Баркова: «Он на бар-мицве. Не хотел расстраивать детей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис после третьего матча серии с «Каролиной» (1:0) отшутился на вопрос о травме форварда Александра Баркова.

«Он на бар-мицве. У его соседа бар-мицва, да. Он не хотел расстраивать детей», — сказал Морис после матча.

Бар-мицва — достижение еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия.

27-летний финн столкнулся в первом периоде с форвардом «Харрикейнз» Джеком Друри и не вернулся на лед.

Барков занял второе место по результативности «Флориды» в регулярном чемпионате, набрав 78 (23+55) очков в 68 матчах. В 14 играх плей-офф он набрал 12 (4+8) очков.

Александр Барков (хоккей)
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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