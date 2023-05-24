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Сегодня, 07:28

Главный тренер «Флориды» рассчитывает, что Барков сможет сыграть в четвертом матче с «Каролиной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассчитывает, что нападающий Александр Барков сможет принять участие в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

27-летний финн получил повреждение нижней части тела в первом периоде третьего матча с «Харрикейнз» (1:0).

«Есть хорошие новости. В ситуации с Барковым мы перестраховались. Нужно было исключить все возможные плохие последствия. Мы настроены оптимистично и ожидаем, что Александр скоро вернется. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в день перед игрой, но мы ожидаем, что Барков выйдет на лед в четвертом матче серии, или, если понадобится, в пятом», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса.

«Флорида» ведет со счетом 3-0 в серии против «Каролины». Четвертый матч состоится 25 мая и начнется в 03.00 по московскому времени.

Александр Барков (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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