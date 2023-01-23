Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:12

Главный тренер «Флориды»: «Бобровский пропустит еще два матча. Возможно, он вернется на лед в конце недели»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии вратаря Сергея Бобровского, который получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:6).

Игра состоялась 20 января. Россиянин начал встречу в стартовом составе, но был заменен спустя три минуты. Из-за повреждения он уже пропустил матч против «Миннесоты» (5:3), который прошел 22 января.

«Мы были полностью уверены в своем решении, когда убирали его с площадки. Никогда не знаешь, насколько серьезна травма. Тем не менее, все оказалось куда лучше, чем мы ожидали. Сергей пропустит еще два матча. Возможно, он вернется на лед в конце недели, в выходные», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса.

«Флорида» проведет следующие два матча против «Рейнджерс» (24 января) и «Питтсбурга» (25 января). Затем команде предстоит встретиться с «Лос-Анджелесом» в субботу, 28 января — вероятно, в этой игре состоится возвращение Бобровского.

В этом сезоне Бобровский сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 89,7 процента бросков.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Бостон» — «Сан-Хосе», «Филадельфия» — «Виннипег» и другие матчи 23 января

Защитник «Филадельфии» Проворов забросил третью шайбу в сезоне