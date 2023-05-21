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Сегодня, 10:02

Бриндамор о поражении от «Флориды»: «Мы много получали по зубам за последние годы, но всегда отвечали»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Флориды» (1:2 ОТ) во втором матче финала «Востока» Кубка Стэнли.

«Я думаю мы смотрелись лучше, только не смогли найти способ забить. Во время игры, я думаю, было ощущение, что мы можем выиграть, но что есть, то есть.

Мы проходили через это ранее, это не сюрприз для нас. Мы получали по зубам много раз за последние несколько лет и всегда отвечали. Уверен, ответим и в следующей игре», — сказал Бриндамор на пресс-конференции.

«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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