Бриндамор: «Шестеркин сделал несколько важных сэйвов. Снимаю перед ним шляпу»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру российского голкипера «Рейнджерс» (1:2) Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Их вратарь сделал несколько действительно важных сэйвов, — цитирует Бриндамора сайт НХЛ. — Так что смело снимаю перед ним шляпу. Очевидно, что мы знаем, как играет эта команда. Отличная, талантливая команда, и у них хороший вратарь».

27-летний вратарь в этом матче отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 94 очка и идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Каролина» находится на второй строчке — 100 очков.