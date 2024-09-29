Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:25

Тренер «Филадельфии» Торторелла: «Мы не собираемся ограничивать Мичкова в плане креативной игры»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал игру российского форварда команды Матвея Мичкова в предсезонном матче против «Бостона» (3:2 ОТ).

19-летний россиянин в начале второго периода встречи реализовал большинство и сравнял счет, а также на 4-й минуте овертайма забросил победную шайбу.

«Мы хотим, чтобы он играл именно так. Я не намерен его перегружать. Да, конечно, мы будем его чему-то учить по ходу дела, особенно каким-то ситуативным моментам. Но мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры», — цитирует тренера NBC Sports Philadelphia.

Всего в этой предсезонке Мичков набрал 6 (4+2) очков. Нападающий подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года.

Источник: NBC Sports Philadelphia
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
Сегодня
Вчера
Неделя