Тренер «Филадельфии» Торторелла: «Мы не собираемся ограничивать Мичкова в плане креативной игры»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал игру российского форварда команды Матвея Мичкова в предсезонном матче против «Бостона» (3:2 ОТ).

19-летний россиянин в начале второго периода встречи реализовал большинство и сравнял счет, а также на 4-й минуте овертайма забросил победную шайбу.

«Мы хотим, чтобы он играл именно так. Я не намерен его перегружать. Да, конечно, мы будем его чему-то учить по ходу дела, особенно каким-то ситуативным моментам. Но мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры», — цитирует тренера NBC Sports Philadelphia.

Всего в этой предсезонке Мичков набрал 6 (4+2) очков. Нападающий подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года.