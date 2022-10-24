Главный тренер «Коламбуса» назвал выдающейся игру Тарасова в воротах

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре российского вратаря Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые спасения», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.