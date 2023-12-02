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Сегодня, 14:32

Главный тренер «Коламбуса» Венсан рассказал, какую роль намерен отвести Чинахову в команде

Алина Савинова
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Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан поделился мнением о выступлении российского форварда Егора Чинахова в текущем сезоне НХЛ.

«Он все еще молодой игрок, но физически он крепок как мужчина и использует свой размер и силу. Я знаю, мы считаем его атакующим парнем, но он очень надежен при игре в защите. Я думаю, что в конечном итоге он может играть в меньшинстве. Если учесть его игру без шайбы, его силу и способность убегать в контратаки с его умением кататься, я думаю, мы рассмотрим его как игрока для меньшинства», — цитирует Венсана The Columbus Dispatсh.

Чинахов стал игроком «Коламбуса» в 2021 году. В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 5 (3+2) очков в 14 матчах за «Блю Джэкетс».

На данный момент «Коламбус» с 20 очками в 25 играх занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 4 декабря команда встретится с «Бостоном».

Источник: https://www.dispatch.com/story/sports/nhl/columbus-blue-jackets/2023/12/01/blue-jackets-notebook-chinakhov-wants-to-stay-score-more-goals/71764872007/
Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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