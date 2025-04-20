Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:50

Беднар объяснил, за счет чего «Колорадо» обыграл «Даллас» в первом матче серии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар считает, что команда проделала хорошую работу в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

Игра прошла в воскресенье, 20 апреля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Эвеланш».

«Наши ребята знают, что обычно голы не забиваются с периметра площадки. Если вы хотите забивать голы, то должны выйти в центр льда и делать это неоднократно, потому что здесь играют хорошие вратари. Так что, очевидно, это цель каждой команды, а не просто бросать шайбы от бортов. Думаю, мы проделали хорошую работу. Мы реализовали несколько отскоков и создали несколько хороших моментов как в контратаках, так и при игре в равных составах», — цитирует Беднара пресс-служба «Колорадо».

Счет в серии 1-0 в пользу «Эвеланш». Следующий матч команды проведут 22 апреля. Игра начнется в 4.30 по московскому времени.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
Читайте также
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина
Кубок Стэнли, расписание и результаты 20-21 апреля: «Вегас» — «Миннесота» и другие матчи
Ассист и участие в массовой драке: российский нападающий «Блюз» зажег в первом матче Кубка Стэнли
Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 голевых пасов в плей-офф
Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?
Бучневич принял участие в массовой драке в первом матче «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя