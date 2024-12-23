Беднар — о выступлении Ничушкина в этом сезоне: «Не бывает игр, когда он ужасен»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил выступление форварда команды Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2), который прошел 23 декабря, россиянин забросил свою 11-ю шайбу в сезоне. Также на счету 29-летнего нападающего 5 результативных передач в 19 проведенных играх.

«Он всегда играет минимум на 80-85% от своего максимума, не хуже. Не бывает игр, после которых я могу сказать, что сегодня он был ужасен. В некоторых матчах он более заметен, чем другие, что добавляет ему уверенности, он начинает больше вести игру, создает больше опасности у чужих ворот, — сказал Беднар на пресс-конференции.

Тренер также добавил, что Ничушкин показывает очень хороший хоккей и в последнее время забивает важные голы в нужные моменты для команды.

«Колорадо» набрал 42 очка в 36 матчах и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.