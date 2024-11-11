Главный тренер «Колорадо» сообщил о возвращении Ничушкина в состав команды

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что нападающий Валерий Ничушкин вернется в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» в пятницу, 15 ноября.

«Это произойдет в пятницу, и это здорово. Я думаю, ребята будут рады его возвращению. Ему осталось подождать всего две игры».

Россиянин не выходил на лед в официальных матчах с 1 января 2024 года. Все это время игрок участвовал в программе реабилитации НХЛ для хоккеистов. 29-летний форвард вернулся к тренировкам 21 октября.

В прошлом сезоне Ничушкин набрал 53 очка (28+25) в 54 матчах.