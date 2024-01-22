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Сегодня, 16:15

Тренер «Миннесототы» — о Капризове: «При огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о своем игроке — нападающем Кирилле Капризове.

— Капризов забил первые свои голы в 2024-м. Подходит ли он к оптимальной форме после травмы, какое впечатление оставляет по тренировкам?

— Карузо (Хайнс назвал Капризова именно так. — Прим. И.Р.) — великолепный игрок. Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду. Да, сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы, и приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас и мы его выиграли.

— Есть ли у вас объяснение нехарактерно низкой результативности Кирилла в первой половине сезона? И ожидаете ли от него прорыва и возвращения к стандартам обычной для него регулярки 40 голов+?

— Это хороший вопрос, но я могу говорить об этом только частично, поскольку в начале сезона меня здесь не было. Что же касается моего опыта работы с ним, то в этот период он был таким же быстрым, сильным, крепко стоящим на коньках и здорово катающимся игроком, каким его все знают. И даже вернувшись в строй после травмы, он сразу заиграл хорошо. А то, что произошло в матче с «Флоридой», — это именно то, что требуется от такого игрока, как Капризов. В большом матче он сделал огромный вклад, и не случайно наше большинство в нем сыграло решающую роль.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. По итогам сезона-2020/21 форвард получил награду «Колдер Трофи», которую вручают лучшему новичку НХЛ.

В сезоне-2023/24 26-летний россиянин набрал 42 (18+24) очка в 39 матчах за «Миннесоту».

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Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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