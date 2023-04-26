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Сегодня, 08:31

Главный тренер «Миннесоты» — о поражении от «Далласа»: «Мы не показали свою лучшую игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал поражение от «Далласа» (0-4, 2-3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Надеюсь, мы сможем использовать следующие пару дней, чтобы восстановить силы, омолодиться и прийти в себя. По какой-то причине мы не показали сегодня свою лучшую игру. Так что да, два дня, и мы ожидаем, что наша команда будет взбудоражена и готова вернуться в игру. Выиграем один матчу и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Эванса сайт НХЛ.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Уайлд» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
Дин Эвасон
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