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НХЛ

Сегодня, 10:26

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс — о хет-трике Капризова: «Он вновь начинает стабильно забивать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс оценил игру нападающего команды Кирилла Капризова а матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2).

«Вы можете видеть, что он вновь начинает стабильно забивать. Приятно видеть, что он был вознагражден за свой труд. Думаю, он мог бы забить на несколько голов больше с тех пор, как вернулся после травмы. Это то, в чем твоя команда нуждается от такого игрока, как он. В важном матче, в качельной игре, где он сможет справиться со сложностями так, как сделал это. Кирилл — голеадор, угроза в нападении», — приводит слова Хайнса пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка. 26-летний россиянин вышел на второе место по хет-трикам в истории «Уайлд», сравнявшись с Заком Паризе и Мэттом Болди (по 3 у каждого).

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
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