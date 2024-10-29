Главный тренер «Миннесоты» Хайнс дал характеристику Капризову

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал нападающего Кирилла Капризова элитным игроком НХЛ.

— Как у вас с ним контакт, как у тренера с игроком?

— Он — элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют. У него и масса других качеств — работает всегда на полную, никогда не сдается, стабилен. Капризов — лидер нашей команды. Мне как тренеру прекрасно иметь такого элитного игрока с таким элитным драйвом, который всегда стремится быть лучшим. Во всем — фитнесе, стиле жизни, тренировочных привычках, выполнении тренерских заданий, стабильности в игре. У него очень высокий уровень во всем!

— Может ли он в будущем стать капитаном «Миннесоты»?

— Да, он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой «А» — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде. Если в его лидерстве на льду, умении вести за собой собственным примером и раньше не было никаких сомнений, и это — капитанский калибр, то теперь он определенно растет и в общении.

Капризов в этом сезоне НХЛ набрал 15 (4+11) очков в 8 матчах регулярного чемпионата.