Главный тренер «Миннесоты» Хайнс признан первой звездой дня НХЛ. Он сменил вратаря на полевого в овертайме

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс признан первой звездой игрового дня НХЛ.

В овертайме победного матча с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) Хайнс снял вратаря и выпустил четвертого полевого игрока. При этом по правилам НХЛ команда, которая снимает вратаря, не получает очко в случае поражения.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 3 (2+1) очка во встрече против «Аризоны» (7:4).

Третьей звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 3 (1+2) очка в игре с «Питтсбургом» (4:0).