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НХЛ

11 марта, 10:24

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс признан первой звездой дня НХЛ. Он сменил вратаря на полевого в овертайме

Сергей Разин
корреспондент
Джон Хайнс.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс признан первой звездой игрового дня НХЛ.

В овертайме победного матча с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) Хайнс снял вратаря и выпустил четвертого полевого игрока. При этом по правилам НХЛ команда, которая снимает вратаря, не получает очко в случае поражения.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 3 (2+1) очка во встрече против «Аризоны» (7:4).

Третьей звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 3 (1+2) очка в игре с «Питтсбургом» (4:0).

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Коннор Бедард
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