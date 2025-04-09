Главный тренер «Миннесоты» Хайнс заявил, что Капризов может сыграть в матче с «Сан-Хосе»

Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Йоэль Эрриксон Эк могут выйти на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе», сообщает главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс.

«Мы надеемся, что они смогут играть. У них будет еще одна раскатка, после чего они встретятся с тренерами и примут окончательное решение, и тогда я точно узнаю. Но мы надеемся, что они будут играть», — цитирует Хайнса пресс-служба лиги.

С 28 декабря по 24 января Капризов не принимал участия в матчах «Миннесоты» из-за травмы верхней части тела. После этого 27-летний форвард провел 3 игры и выбыл из-за повреждения нижней части тела. 28 января стало известно, что хоккеисту предстоит перенести операцию.

В этом сезоне на счету Капризова 37 матчей, в которых он отметился 23 голами и 29 результативными передачами.