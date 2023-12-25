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Сегодня, 04:32

Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс оценил игру форварда Кирилла Капризова.

«За то время, что я здесь, не вижу разницы в игре Капризова. Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за нее. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчет Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть. Когда ты такой элитный игрок, как он, и играешь правильно, действуешь в таком стиле, как он, вопрос не в «если», а в «когда», — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 32 матча, в которых набрал 31 (12+19) очко.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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