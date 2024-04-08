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Сегодня, 09:24

Главный тренер «Миннесоты» восхитился атлетизмом Капризова

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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мнением о сильных сторонах форварда «дикарей» Кирилла Капризова.

«Его уровень атлетизма действительно впечатляет. Это здорово, когда у тебя есть игрок с таким «двигателем», который позволяет ему проводить много времени на площадке», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 89 (41+48) очков. Всего в НХЛ у него 273 матча и 323 (155+168) очка.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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