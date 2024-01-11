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Сегодня, 23:25

Главный тренер «Нефтехимика» об уходе Камара: «Когда человек переходит в другой клуб, то это его мотивирует»

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал расторжение контракта с канадским форвардом Энтони Камара.

— По ходу сезона «Нефтехимик» расторг контракт с Энтони Камара. Чуть позже он перешел в «Барыс» и за 17 матчей набрал 14 (10+4) очков. Мог ли он на том же уровне играть в нижнекамском клубе?

— Когда человек переходит в другой клуб, то это его мотивирует. Он, прежде всего, доказывает себе и нашему тренерскому штабу, что мы поступили как-то неправильно. Только порадуемся за него, что начал хорошо набирать очки. Но очки — не главное в хоккейной команде. Главное — командная работа. Я считаю, что ребята, которые сейчас находятся в команде, играют на команду, а не на личные очки, — приводит слова Леонтьева корреспондент «СЭ».

(Данияр Денисов)

КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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