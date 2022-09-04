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4 сентября, 15:30

Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что сейчас клубам КХЛ сложно подписывать легионеров

Сергей Ревенко
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил, что у команды еще есть возможность усилиться иностранным хоккеистом, однако сейчас найти легионера непросто.

«Мы еще можем подписать кого-то, легионера или отечественного игрока, но это должен быть достойный кандидат. Сейчас очень сложно подписывать [контракты с игроками] из любой страны: у нас были переговоры с ребятами, которые сейчас играют в других клубах КХЛ, очень много сорванных соглашений не в плане денег, а в плане переезда сюда», — цитирует ТАСС Леонтьева.

Летом «Нефтехимик» пригласил трех иностранных хоккеистов: защитника Йоанн Овитю, нападающих Самуэля Бучека и Энтони Камара.

В своем первом матче сезона «Нефтехимик» в овертайме проиграл московскому ЦСКА (4:5).

Источник: https://tass.ru/sport/15642005
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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