Линди Рафф о поражении от «Каролины»: «Мы вышли на игру после большой эмоциональной победы над «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал поражение от «Каролины» (1:5) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Как мне кажется, мы вышли на матч после большой эмоциональной победы [над «Рейнджерс 4:0 в седьмом матче серии], быстрой смены событий. Вы посмотрите на то, с какой энергией вышла «Каролина» на игру. Они почти сразу загнали нас в угол. Мы были плохи в реализации. Нужно отдать им должное.

Я могу только представить те эмоции и то количество людей, которые говорили какой невероятной была прошла игра. Мы все думаем так же. Вы думаете о прекрасном, но потом открываете глаза [в сегодняшнем матче]. Мы до сих пор в плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Второй матч в серии пройдет 6 мая. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.