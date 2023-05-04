КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:36

Линди Рафф о поражении от «Каролины»: «Мы вышли на игру после большой эмоциональной победы над «Рейнджерс»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал поражение от «Каролины» (1:5) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Как мне кажется, мы вышли на матч после большой эмоциональной победы [над «Рейнджерс 4:0 в седьмом матче серии], быстрой смены событий. Вы посмотрите на то, с какой энергией вышла «Каролина» на игру. Они почти сразу загнали нас в угол. Мы были плохи в реализации. Нужно отдать им должное.

Я могу только представить те эмоции и то количество людей, которые говорили какой невероятной была прошла игра. Мы все думаем так же. Вы думаете о прекрасном, но потом открываете глаза [в сегодняшнем матче]. Мы до сих пор в плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Второй матч в серии пройдет 6 мая. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Линди Рафф
0
Читайте также
Лучшего баскетболиста России избили в центре Москвы. У Шведа серьезные травмы
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось
«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Барбашева помог «Вегасу» переиграть «Эдмонтон»

Барбашев признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»