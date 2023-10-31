Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:12

Салливан — о матче с «Анахаймом»: «Питтсбург» находит способы для того, чтобы проигрывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Анахайма» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Если посмотреть на то, как проходят игры дома в последние несколько матчей, то в большинстве из них мы были лучшей командой, — цитирует Салливана пресс-служба лиги. — Но мы находим способы для того, чтобы проигрывать. Нам надо найти возможности для побед. Нужно ли нам что-то менять? Возможно, придется».

«Питтсбург» с 6 очками занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».

ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
0
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
US News: РФ обошла США в рейтинге самых сильных армий мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вегас» по буллитам обыграл «Монреаль»

НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» уступила «Сиэтлу». Результаты матчей и видео голов 31 октября