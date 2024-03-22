Лавиолетт — об игре Панарина: «Артемий творит каждый раз, когда выходит на лед»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал игру форварда Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2). 32-летний россиянин оформил хет-трик.

«Можно сказать, что Артемий творит каждый раз, когда выходит на лед. Он находится в зоне нападения, и иногда чем больше он играет, тем лучше становится», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

На счету Панарина 97 (41+56) очков в сезоне — он обновил собственный бомбардирский рекорд в НХЛ. В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 очков, а в сезоне-2019/20 — 95 очков.

Также Панарин впервые в карьере забил 40 голов за один сезон в НХЛ. До этого лучшим результатом форварда было 32 заброшенные шайбы в сезоне-2019/20.