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НХЛ

22 марта, 08:44

Лавиолетт — об игре Панарина: «Артемий творит каждый раз, когда выходит на лед»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал игру форварда Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2). 32-летний россиянин оформил хет-трик.

«Можно сказать, что Артемий творит каждый раз, когда выходит на лед. Он находится в зоне нападения, и иногда чем больше он играет, тем лучше становится», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

На счету Панарина 97 (41+56) очков в сезоне — он обновил собственный бомбардирский рекорд в НХЛ. В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 очков, а в сезоне-2019/20 — 95 очков.

Также Панарин впервые в карьере забил 40 голов за один сезон в НХЛ. До этого лучшим результатом форварда было 32 заброшенные шайбы в сезоне-2019/20.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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