Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт считает Бобровского отличным голкипером

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мнением о голкипере «Флориды» Сергее Бобровском. Он считает россиянина отличным вратарем, который постоянно работает над своей игрой.

«Он был молод, пришел и был отличным вратарем. Он все время работает над своей игрой, неутомимый. Он также является хорогим человеком. Я наблюдаю за его ростом. Во «Флориде» он доказал, что является лучшим вратарём в лиге», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», вышла вперед в серии (3-2) и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

Следующий матч серии пройдет 2 июня.