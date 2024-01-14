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Сегодня, 14:04

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил о желании взять реванш в матче с «Вашингтоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мнением о поражении в матче с «Вашингтоном» (2:3).

«Большую часть времени мы хорошо и плотно играли в обороне. У соперника была пара голевых шансов в третьем периоде. Они дважды бросили сбоку от ворот, и обе шайбы залетели в сетку.

В прошлых матчах у нас было много опасных моментов, но и много позволяли сопернику. Этот матч немного отличался в этом плане, но это не имеет значения. Мы собираемся взять реванш в завтрашнем матче», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Вашингтон» (46 очков) после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (54 в 41 игре) потерпел четвертое поражение подряд и остается третьим на «Востоке».

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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