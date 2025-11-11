Тренер «Рейнджерс» Салливан: «Если будем играть как надо, можем конкурировать с любой командой»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан подвел итоги матча против «Нэшвилла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мне кажется, что этой команде в целом нравится игра, которую мы показываем на льду. Мы не всегда добивались результата, но посыл был таким: «Давайте продолжим разбираться, как выглядит наша игра, когда мы в лучшей форме. Мы создаем моменты, просто не забиваем».

Надеюсь, этот результат немного ускорит процесс и придаст нам уверенности в том, что, если мы будем играть как нужно, сможем конкурировать с любой командой в этой лиге», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Победа стала для «Рейнджерс» первой домашней в текущем сезоне. Ранее команда проиграла все семь стартовых игр на домашнем льду в сезоне-2025/26.