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Сегодня, 07:54

Тренер «Рейнджерс» об игре Шестеркина в матче с «Детройтом»: «Он был действительно хорош»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестеркина в матче против «Детройта» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он был действительно хорош. Было сложно судить о нем по прошлой игре. Я уже говорил это раньше, но бывают моменты, когда мы играем так, как могут не многие вратари. Не многие вратари могут сделать те сейвы, которые необходимо было сделать в прошлой игре.

Вратари нужны для того, чтобы совершать важные сейвы, а он действительно хорош в этом. Я считаю, что сегодня он сыграл очень хорошо», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

28-летний голкипер отразил 31 из 32 бросков «Ред Уингз» и был признан третьей звездой встречи.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт

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