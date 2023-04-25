Главный тренер «Рейнджерс» Галлан: «Шестеркин недостаточно хорошо сыграл с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру вратаря команды Игоря Шестеркина в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (1:3, 2-2). Россиянин сделал 20 сейвов.

«Недостаточно хорошо сыграл... даже близко не было хорошо, — цитирует слова Галлана НХЛ. — В третьем матче он играл лучше. Мы просили его кое о чем, и иногда, когда ты просишь, этого не происходит, но было очень обидно наблюдать за этим».

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ 2-2. Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.30 мск.