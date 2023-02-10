Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на обмен Тарасенко в «Рейнджерс»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов считает, что обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» пойдет на пользу игроку.

«Перед дедлайном всегда можно ожидать любого обмена. У Тарасенко в «Сент-Луисе» сейчас не складывалось, поэтому смена обстановки может пойти ему на пользу. Артемий Панарин только поможет Вове, который на 100 процентов усилит «Рейнджерс». Главное, чтобы у Тарасенко все было в порядке со здоровьем и не беспокоили травмы.

Наверняка генменеджер «Рейнджерс» исходил из того, что Тарасенко и Панарин играли вместе и дружат. Всегда, когда игрок меняет клуб, это дает какой-то глоток свежего воздуха и новые ощущения. Хочется, чтобы у Володи все получилось», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.