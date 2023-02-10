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Сегодня, 09:00

Главный тренер «Сент-Луиса»: «Тарасенко будет очень не хватать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби высказался после обмена российского нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Безусловно, непростая ситуация. Надо признать, что последнее время мы показываем не лучшие результаты. В итоге, случаются такие ситуации. Обмен есть обмен.

Конечно, Влади провел очень много времени в этой команде. Выиграл с ней Кубок Стэнли. Его будет очень не хватать», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Тарасенко, выбранный «Блюз» в первом раунде (№16) на драфте НХЛ-2010, занимает пятое место в их истории по голам (262) и очкам (553) и седьмое по передачам (291).

Договор 31-летнего Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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