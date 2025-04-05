Ротенберг: «Нам повезло жить в эпоху Овечкина. Верю, что рекорд Гретцки будет побит уже в следующей игре»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что гордится достижением российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки.

«Нам повезло жить в эпоху Александра Овечкина. Видеть его первые матчи в России, дебютные успехи в НХЛ, победы на чемпионатах мира и в Кубке Стэнли, а теперь стать современниками уникального рекорда, до которого остался всего один гол. Это рекорд, о котором будут вспоминать наши дети и внуки, рекорд на все времена, величайшее достижение. Горжусь, что до этой вершины добрался наш российский хоккеист», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что очень уважает таких людей, как Овечкин, который, по словам тренера, является не только легендарным хоккеистом, но и настоящим капитаном, прирожденным лидером, большим патриотом и просто хорошим человеком.

«Верю, что рекорд Гретцки будет побит уже в следующей игре, и мы всей страной поздравим нашего русского снайпера, Великую восьмерку. Желаю Саше достичь всех целей, которые он сам себе ставит на оставшуюся часть карьеры. Я уверен, что и после ее завершения он продолжит приносить огромную пользу нашему российскому спорту», — добавил Ротенберг.

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 играх. Он сравнялся с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом россиянину потребовалось на один матч меньше, чтобы забить 894 шайбы.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в воскресенье, 6 апреля, против «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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