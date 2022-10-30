Ротенберг: «Кузьменко забивает с пятачка — мы отрабатывали это в прошлом сезоне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что следит за игрой бывшего нападающего команды Андрея Кузьменко, который с этого сезона выступает в НХЛ.

— Следите за выступлениями Кузьменко в «Ванкувере»?

— Конечно, я слежу за всеми игроками. Интересно, как они развиваются. Кузьменко забивает с пятачка — мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Сезон только начинается, посмотрим, что будет дальше. Желаем Кузе удачи, здоровья. Как и всем нашим хоккеистам, которые играют в других системах. В «Спартаке», например, — всем здоровья, удачи и побед.

— Насколько сложно подбирать хоккеистов под вашу модель игры?

— Если честно, все зависит от игрока. Обсуждали это с коллегами после матча — все в руках хоккеистов. У нас есть система, тренировочный процесс. Развитие игрока зависит от тренера, но есть и саморазвитие, и то, как человек воспринимает информацию. Это не зависит от возраста. Женя Кетов играл при разных системах. Мы с ним работаем в СКА десять лет. Он тоже перестраивается. Тотальный хоккей — это огромная работоспособность. Нужно правильно двигаться, правильно кататься — это маневренность, игровое мышление, взаимозаменяемость. Непростой процесс. Он может занять годы работы — перестроить всю систему заново, начать с чистого листа. Видим прогресс хоккеистов. Смотрим, кто нам подходит, но наша обязанность развивать любого, кто придет в СКА. Готовить под нашу систему. Все ребята в нашей системе достойны играть в тотальный хоккей. Бывают ситуации, когда игрок не все воспринимает сразу. Тогда нужно время — терпеть и работать. Секретов нет. Только работа и дисциплина.