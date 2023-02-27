Джон Купер о 700 очках Кучерова: «Луч света в такой мрачный для нас вечер»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» пропустил шесть шайб в течение второго периода.

«Мы развалились. Я в таком не только не участвовал сам, но и не видел в лиге. Наверное, такое происходит время от времени. Просто становится не по себе, когда такое случается с вами», — сказал Купер после матча.

Также специалист прокомментировал 700 очко форварда «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

«Набрать 700 очков в НХЛ — прекрасно. Сделать это за 600 с чем-то игр, или сколько он провел, особенно в такой мрачный вечер — просто луч света. Так что мы выделим его достижение», — сказал он.

Таким образом, на счету 29-летнего россиянина теперь 700 (269+431) очков в НХЛ.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 84 (23+61) очка в 59 матчах сезона.