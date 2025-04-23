Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:27

Тренер «Тампы» Купер: «Серия не выигрывается в одном матче. Перевернем страницу и пойдем дальше»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал положительные моменты в игре команды в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

В этой встрече «Лайтнинг» уступили со счетом 2:6.

«Серия не выигрывается в одном матче — вот в чем позитив. Сегодня мы пропустили 6 голов. Вообще мы неплохо выглядим с точки зрения игры в обороне, мы хороши в меньшинстве — и сегодня пропустили в нем трижды. Можно сидеть и сколько угодно анализировать эту игру, в конечном итоге мы проиграли. Перевернем страницу и пойдем дальше», — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч команд состоится 25 апреля. Начало игры — в 1.30 по московскому времени.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Джон Купер
Читайте также
Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Посол Китая в Киеве был вызван в МИД Украины
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию в мировой спорт
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в плей-офф
Капризов вошел в тройку лучших снайперов «Миннесоты» в плей-офф НХЛ
Капризов великолепен! Забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром плей-офф
Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в плей-офф НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя