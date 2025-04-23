Тренер «Тампы» Купер: «Серия не выигрывается в одном матче. Перевернем страницу и пойдем дальше»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал положительные моменты в игре команды в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

В этой встрече «Лайтнинг» уступили со счетом 2:6.

«Серия не выигрывается в одном матче — вот в чем позитив. Сегодня мы пропустили 6 голов. Вообще мы неплохо выглядим с точки зрения игры в обороне, мы хороши в меньшинстве — и сегодня пропустили в нем трижды. Можно сидеть и сколько угодно анализировать эту игру, в конечном итоге мы проиграли. Перевернем страницу и пойдем дальше», — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч команд состоится 25 апреля. Начало игры — в 1.30 по московскому времени.