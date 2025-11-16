Главный тренер «Тампы» Купер — о Василевском: «Когда в защите случаются сбои, вратарь должен брать броски. И Андрей справился»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру российского вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1). Он сделал 22 сэйва.

«У нас был план, и мы его выполнили. Когда в защите случаются сбои, вратарь должен брать броски. И Андрей справился. Дело было не столько в атаке, сколько в обороне — именно она дала нам шанс на победу. И мы оказались правы», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 у Василевского в 13 матчах средний коэффициент надежности составил 2,76, а процент отраженных бросков — 89,55.