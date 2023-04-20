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Сегодня, 19:50

Главный тренер «Тампы» Купер считает Сергачева великим хоккеистом

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Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о российским защитнике команды Михаиле Сергачеве.

«Все, что он может делать в нападении, — божий дар. Если вы хотите играть на хорошем уровне без шайбы, то это решение быть великим. И Сергачев принял это решение. Он чертовски хороший хоккеист», — цитирует Купера The Hockey News.

В нынешнем сезоне НХЛ 24-летний Сергачев провел в составе «Тампы» 80 матчей и набрал 65 (10+55) очков.

«Тампа» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли обыграла «Торонто» (7:3). Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 02.00 по московскому времени.

Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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