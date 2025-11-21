Главный тренер «Тампы» высоко оценил игру Василевского в овертайме матча с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру российского вратаря Андрея Василевского в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:1 ОТ).

31-летний Василевский в дополнительное время сделал три сейва подряд, после чего его команда забила победный гол.

«Все это было словно в замедленной съемке. Он делает первое спасение, второе, а шайба все еще лежит там. Это один из тех моментов, когда ворота могут быть настолько пусты, что ты расслабляешься, но, думаю, Василевский сделал что-то вроде «скорпиона» и все же выбил ее. В этом и есть прелесть овертайма. Вырвать победу из пасти поражения. Именно это мы и сделали», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Василевский в 15 матчах пропустил 37 шайб, его средний коэффициент надежности составил 2,51, а процент отраженных бросков — 90,51.