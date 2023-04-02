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Сегодня, 08:42

Главный тренер «Тампы»: «Василевский — лучший вратарь в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре голкипера команды Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).

Россиянин отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.

«Я думаю, что мы ему помогли, и я думаю, что он это ценит. Мы считаем, что он лучший вратарь в мире, но даже лучшим вратарям в мире нужно, чтобы вы немного играли в защите, и мы это делаем», — заявил Купер после матча.

«Тампа» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 96 очков за 77 матчей.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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