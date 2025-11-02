Видео
2 ноября, 09:59

Главный тренер «Торонто» Беруби рассказал о состоянии Танева после столкновения с Мичковым

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби рассказал о состоянии защитника Криса Танева. Хоккеист покинул лед на носилках после столкновения с российским форвардом «Филадельфии» Матвеем Мичковым.

2 ноября защитник только вернулся в состав «Торонто» после сотрясения мозга, полученного в октябре.

«Он двигается, и я думаю, с ним все будет в порядке. Он пройдет несколько обследований, так что посмотрим. Возможно, он полетит домой вместе с нами», — цитирует Беруби ESPN.

В середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфии» против «Торонто» (5:2) Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником. Судьи выписали ему две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

После удара Танев упал на лед и не смог подняться самостоятельно. На площадку прибыла медицинская бригада, которая уложила его на носилки.

«Филадельфия» прервала серию из трех побед подряд. Она занимает 10-е место в Восточной конференции (13 очков после 11 игр). «Торонто» идет 12-м (13 очков после 12 матчей).

Кристофер Танев
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Филадельфия Флайерз
