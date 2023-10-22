Главный тренер «Торонто» объяснил замену Самсонова на старте матча с «Тампой»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф после победного матча с «Тампой» (4:3 ОТ) не стал вставать на защиту российского голкипера Ильи Самсонова, который покинул лед уже на 14-й минуте первого периода.

В начале матча Самсонов пропустил три гола после четырех бросков, из-за чего был заменен на американского вратаря Джозефа Уолла, который в дальнейшем отразил 29 бросков подряд, не пропустив ни одной шайбы.

«Почему был заменен Самсонов? Нельзя пропускать три гола после четырех бросков. Вот и все», — цитирует тренера журналист Марк Мастерс.

После этого матча «Торонто» и «Тампа» имеют по 6 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции.