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Сегодня, 09:45

Главный тренер «Торонто» объяснил замену Самсонова на старте матча с «Тампой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф после победного матча с «Тампой» (4:3 ОТ) не стал вставать на защиту российского голкипера Ильи Самсонова, который покинул лед уже на 14-й минуте первого периода.

В начале матча Самсонов пропустил три гола после четырех бросков, из-за чего был заменен на американского вратаря Джозефа Уолла, который в дальнейшем отразил 29 бросков подряд, не пропустив ни одной шайбы.

«Почему был заменен Самсонов? Нельзя пропускать три гола после четырех бросков. Вот и все», — цитирует тренера журналист Марк Мастерс.

После этого матча «Торонто» и «Тампа» имеют по 6 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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