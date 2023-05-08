Шелдон Киф: «Флорида» сегодня играла жестко»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал поражение в овертайме от «Флориды» (2:3 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Флорида» сегодня играла жестко. Они здорово оборонялись в середине, поэтому у нас там было не так много шансов. В первые пять минут у нас были неплохие прорывы и мне понравилось то, что мы начали игру таким образом. Это привлекло внимание «Флориды», после чего они довольно плотно закрылись», — сказал Киф после игры.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.