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Сегодня, 08:05

Шелдон Киф: «Флорида» сегодня играла жестко»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал поражение в овертайме от «Флориды» (2:3 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Флорида» сегодня играла жестко. Они здорово оборонялись в середине, поэтому у нас там было не так много шансов. В первые пять минут у нас были неплохие прорывы и мне понравилось то, что мы начали игру таким образом. Это привлекло внимание «Флориды», после чего они довольно плотно закрылись», — сказал Киф после игры.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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