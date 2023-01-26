Главный тренер «Торонто» Киф — о Самсонове: «Мы верим в него и возлагаем на него большие надежды»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф похвалил российского вратаря Илью Самсонова после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

«Мы верим в него и возлагаем на него большие надежды, но никто не ожидал, что у кого-то будет такой рекорд. Это весьма примечательно. Это многое говорит о его игре и об игре нашей команды, но это был еще один тяжелый матч для него. Вероятность ошибки была довольно небольшой: у вас есть элитный вратарь и его соотечественник на другой стороне площадки [Шестеркин]. Эта игра мало чем отличается от того, что он сделал против «Айлендерс» прошлой ночью. Я думаю, что в обоих случаях он уверенно выглядел и дал нам возможность выиграть игру», — приводит пресс-служба НХЛ слова главного тренера команды.

Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс». В этой встрече российский голкипер отразил 26 из 28 бросков по воротам.