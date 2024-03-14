Тренер «Ванкувера» — о поражении от «Колорадо»: «Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру»

Главный тренер «Ванкувера» Рид Токкет прокомментировал поражение от «Колорадо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру», и соперник начал свой камбек. Маккиннон и другие начали летать по площадке, и мы просто не могли завладеть шайбой. В третьем периоде «Ванкувер» слишком мягко обращался с шайбой», — приводит слова Токкета пресс-служба «Ванкувера».

В нынешнем сезоне 28-летний Маккиннон сыграл 67 матчей, в которых набрал 115 (42+73) очков. Канадец является лучшим бомбардиром НХЛ, опережая ближайшего преследователя нападающего «Тампы» Никиту Кучерова на 8 очков.

«Ванкувер» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 встречах. «Колорадо» идет следом с 89 очками.