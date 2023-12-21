Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:46

Главный тренер «Вашингтона» Карбери доволен дебютом Мирошниченко в НХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил выступление 19-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта встреча стала для хоккеиста дебютной в НХЛ.

«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок... И в конце игры был момент, когда счет был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — цитирует Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Мирошниченко провел на льду 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями (показатель полезности «0»).

В этом сезоне 19-летний россиянин провел за клуб АХЛ 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером.

Иван Мирошниченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
0
Читайте также
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день
Около 30 детей поезда Тюмень - Адлер пожаловались на температуру
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овечкин сравнялся с Малкиным и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах

«Сиэтл» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ